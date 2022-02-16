Туристы устремились на Эльбрус

Лучше гор могут быть только горы. А лучшее время для гор - февраль. Об этом скажет любой лыжник и сноубордист. Одно из самых удивительных мест в Европе для любителей зимнего спорта - Эльбрус. Российский курорт предлагает клиентам с разным уровнем мастерства широкие и ухоженные трассы. На фоне пандемии коронавируса и закрытия границ интерес к Эльбрусу возрос. Туристический поток по сравнению с прошлым годом увеличился на 120%, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Жаннет Мусукова, сотрудница управляющей компании курорта: "У нас станция "Гарабаши", третья очередь канатной дороги, самая высокая точка в Европе. С этой точки, с высоты 3847 метров, мы предлагаем нашим гостям 17 километров сертифицированных трасс".

Все большую популярность на Эльбрусе завоевывает фрирайд - внетрассовое катание по нетронутому снегу. Тренд общемировой - человек жаждет новых ощущений. Москвичка Ольга Косенко приезжает сюда ежегодно.

Ольга Косенко, преподаватель истории философии, фрирайдер: "Я очень люблю кататься вне трасс на Эльбрусе, потому что это общение с природой. Открываются просто невероятные виды: за каждым поворотом ты можешь увидеть какое-то ущелье, водопад или ледник".

На курортах лыжников и сноубордистов предупреждают: "Безопасность - ваша ответственность". Экстремалам, съезжающим с маркированных трасс, рекомендуют иметь в наличие лавинное снаряжение и пользоваться услугами профессиональных горных гидов.