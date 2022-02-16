Пандемия не закончилась: 5 важных правил путешествий, которые все еще актуальны

1. Сухопутные границы страны все еще закрыты

Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, ответственного за регулирование правил жизни граждан в период пандемии, все сухопутные границы страны закрыты для пересечения с марта 2020 года. Исключение составляют только грузовые перевозки.

Поэтому ни в одну из соседних стран попасть ни на личном автомобиле, ни на поезде, к сожалению, не получится. На всякий случай отметим, что закрыто и морское сообщение, хотя большого потока путешественников через Каспий в другие страны не наблюдалось и до пандемии.

Единственный вариант попасть сейчас в другую страну - улететь на самолете.

2. Для вылета из Азербайджана актуальны только правила страны назначения

Хоть до недавнего времени вас могли не пустить в терминалы аэропортов без наличия негативного результата теста на коронавирус, но в прошлом году Оперштаб это правило отменил. Теперь ПЦР-тест, COVID-паспорт и другие документы у вас будут проверять только в случае, если это предписывают правила страны вашего назначения.

К примеру, в Грузии и Турции признают наши COVID-паспорта, поэтому вам достаточно будет показать на стойке регистрации в аэропорту ваш сертификат о вакцинации, который выдает TƏBİB. А вот полететь в страны Евросоюза можно только предварительно сдав ПЦР-тест. Там, к сожалению, наши QR-коды не считываются.

3. До прилета в Азербайджан ПЦР-тест нужно сдавать в любом случае

Это правило относится к гражданам всех стран. По прохождению пограничного контроля в Азербайджане у иностранцев попросят сертификат о вакцинации, а также результат негативного теста на коронавирус, полученный не позднее 72 часов до прибытия. С граждан Азербайджана требуется только ПЦР-тест.

К слову, иностранцев тоже пускают не всех. Есть утвержденный список стран, граждане которых могут приехать в Азербайджан с туристическим визитом. С этим списком можно ознакомиться, например, на сайте AZAL.

Примечание: при перелете рейсами внутри Азербайджана никакие справки не нужны, однако, у пассажиров рейса Нахчыван-Баку по прилету берут мазок на анализ.

4. Страны ЕС проверяют документы на перелетах внутри Шенгенской зоны

Мы привыкли, что получив заветную Шенгенскую визу в любом европейском посольстве, свободно можем передвигаться в любой из 26 стран, присоединившихся к соглашению об открытых границах. Однако, с начала пандемии туристы лишены этого карт-бланша.

Дело в том, что практически каждая страна Евросоюза ввела собственные правила пересечения границы, в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки. Кто-то требует при въезде предоставить ПЦР-тест, кто-то признает только единый европейский COVID-паспорт, кто-то ввел полный запрет на въезд гражданам стран из опасной "красной зоны", а, например, Германия перед въездом просит заполнить онлайн-анкету и отправить через портал сканированный результат ПЦР-теста.

Одним словом, планируя "большое европейское путешествие", обязательно ознакомьтесь с правилами каждой страны по-отдельности.

5. Встречающие и провожающие не допускаются в здание аэровокзала

Ограничение не столь актуальное для привыкших путешествовать полностью самостоятельно, однако, если вы летите в первый раз, а близкие родственники или знакомые взялись помогать вам с транспортировкой тяжелых чемоданов, то имейте ввиду что в здание терминала аэропорта допускают только пассажиров, имеющих на руках распечатку авиабилета (электронные квитанции можно показать сотрудникам аэропорта на смартфоне или планшете).

Скомпонуйте свой багаж, убедитесь что все колесики чемоданов в рабочем состоянии и запланируйте самостоятельное передвижение внутри аэровокзала заблаговременно. Это же касается и процедуры прилета. Встречающие могут ждать вас только на улице, у выхода из терминала.

Ну и, разумеется, стоит придерживаться и базовых карантинных правил: постоянное ношение маски, регулярная дезинфекция рук и личных предметов, соблюдение социальной дистанции Все это, в первую очередь, важно для минимизации риска подхватить вирус, ведь заболеть - это последнее чего вы бы хотели, будучи на отдыхе или в деловой поездке зарубежом.

Берегите себя и приятных путешествий!

AviaTravel

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