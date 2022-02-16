Кипр досрочно изменит правила въезда для туристов

Власти Кипра решили досрочно упростить правила въезда для туристов - изменения вступят в силу 21 февраля вместо 1 марта. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на заявление Совета министров республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, вакцинированных путешественников освободят от сдачи ПЦР-теста или прохождения экспресс-тестирования перед вылетом. При этом уточняется, что в период с 21 по 28 февраля все пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса, обязаны сдавать ПЦР-тесты по прилете независимо от статуса вакцинации.

С 1 марта власти снимают ограничения для привитых туристов - их освободят от сдачи ПЦР-тестов как перед, так и после прибытия в страну. Обязательным требованием останется заполнение формы Cyprus Flight Pass за 48 часов до отправления.

Также отмечается, что Кипр вводит классификацию стран на "зеленые" и "красные" в зависимости от эпидемиологической обстановки.