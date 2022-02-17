Древняя форма отелей: 7 великолепных караван-сараев Азербайджана

Расположенный на перекрестке Востока и Запада, Азербайджан на протяжении веков был важным центром Великого шелкового пути. Купцы и торговцы стекались в Шеки, Гянджу, Баку и другие города Азербайджана, торговали пряностями, шелком и другими товарами. Возвращаясь из Индии, Китая и Франции, купцы привозили с собой драгоценности, музыкальные инструменты, ковры, оружие, масло и т. д. Неудивительно, что в Азербайджане было построено много караван-сараев, где иноземцы могли переночевать или даже пожить несколько дней. В них даже заключались торговые договоры. Некоторые из этих караван-сараев сохранились до наших дней.

Верхний и Нижний караван-сараи Шеки

Начнем с того, что в караван-сараях необычная энергетика, и здесь действительно царит удивительная атмосфера покоя, что позволяет по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Да еще если попробовать там чай в стакане армуду и вкуснейшие блюда азербайджанской кухни, то можно по-настоящему почувствовать дух старины, как это бывает в караван-сараях в Шеки.

В средние века караван-сараи строились как в городах, так и на торговых путях. Отличие заключалось в том, что караван-сараи в городе предназначались не только для пребывания караванов и путешественников, но и для торговли. Поэтому в городских караван-сараях были специальные помещения для заключения торговых договоров. Сохранились два из пяти крупных караван-сараев, действовавших в Шеки в XVIII и XIX веках. Они являются крупнейшими караван-сараями на Южном Кавказе благодаря своей структуре, размеру и удобству с точки зрения ведения торговли.

Верхний и Нижний караван-сараи, расположенные на правом берегу реки Гуржанчай в Шеки - своеобразного делового центра региона - считаются главными достопримечательностями города. Нижний караван-сарай общей площадью 8 тыс. квадратных метров состоит из 242 помещений. Здание имеет въездные ворота со всех четырех сторон. Когда они закрываются, караван-сарай становится неприступной крепостью. Построенный в 18 веке Верхний караван-сарай имеет общую площадь 6 тыс. квадратных метров, высоту 14 метров и более 300 комнат. Главный фасад караван-сарая выходит на реку. Богато украшенная арка входа была построена на третьем этаже в углу здания из-за крутизны рельефа. Следует отметить, что азербайджанский зодчий умело использовал рельеф. Все помещения караван-сарая имеют одинаковые размеры и перекрыты арками. Дворцовые ложи, бассейны и окружающие зеленые насаждения гармонируют с общей композицией здания.

Интересно, что Верхний караван-сарай до сих пор используется по прямому назначению - там работает гостиница "Шекинский караван-сарай". Это здание примечательно тем, что в нем можно ощутить дух прошлого. Комнаты имеют сводчатые потолки, литые двери и величественные каменные стены. В отеле есть ресторан-сад и зимняя столовая. Людям нравится сидеть в ресторане-саду и пить чай с шекинской халвой. В отеле также есть дискотека и развлекательный центр.

Привлекают внимание чугунные двери на входе в отель. Здесь можно увидеть, что в азербайджанских караван-сараях использовались разные дверные звонки, т.е. были отдельные звонки для мужчин и женщин. Таким образом, по разным звукам колокольчиков к двери подходила либо женщина, либо мужчина. Такие колокола играли роль современного домофона.

Бакинский караван-сарай

Бухарский караван-сарай, расположенный у Девичьей башни в Ичери Шехер, был построен в XV веке на торговом пути через Шамахинские ворота. В караван-сарае в основном жили среднеазиатские купцы, от чего и произошло название здания.

Здание квадратной формы завершается выпуклым сводом. Окруженный балконами и кельями по периметру, восьмиугольный двор был прекрасным местом отдыха купцов и путешественников после завершения трудового дня. По всему периметру внутреннего двора расположены арки, составляющие основную часть архитектурной композиции. В ходе реставрационных работ, проведенных в 1964 году, здание караван-сарая впоследствии было расчищено от пристроек, что позволило выявить масштабную структуру памятника общегосударственного значения.

В настоящее время здесь действует ресторан, в котором предлагаются азербайджанские национальные блюда.

Бакинский караван-сарай Мултани

Караван-сарай Мултани, расположенный напротив Бухарского караван-сарая, был построен в 14 веке. Мултан - город в Пакистане. В караван-сарае оставались торговцы и огнепоклонники из Индии. Как известно, в Сураханах расположен храм Атешгях, построенный в свое время огнепоклонниками.

Караван-сарай Мултани - квадратной формы и имеет внутренний двор. По периметру двора есть балконы, за которыми расположены отдельные комнаты.

Памятник присвоен статус государственного значения. Сейчас здесь работает ресторан национальной кухни.

Бакинский Малый караван-сарай

Один из караван-сараев в Ичери Шехер - караван-сарай Малый или Ханский, построен в XII веке. Внутри квадратного здания имеется большой прямоугольный двор со срезанными углами. Здание окружено балконом по всему периметру. За балконом размещаются комнаты для личного пользования. Северный и южный входы в караван-сарай имеют форму портала. В средние века главный вход был со стороны моря. С юга двухэтажный фасад караван-сарая напоминает крепость.

В средние века со стороны торговой улицы караван-сарай состоял из торговых лавок, напрямую не связанных с двором. Однако до того, как это здание начали использовать как караван-сарай, в нем размещалось медресе при Джума-мечети, а комнаты предназначались для размещения студентов медресе.

В настоящее время в этом памятнике национального значения находится картинная галерея Art Garden, состоящая из нескольких мастерских, а также ресторан национальной и европейской кухни. Отличительной особенностью здания является то, что каждая из комнат украшена узорами азербайджанских художников.

Караван-сарай шаха Аббаса в Гяндже

Еще один исторический караван-сарай Азербайджана был построен шахом Аббасом в Гяндже в XVII веке и назван в его честь. Он является частью архитектурного ансамбля, созданного архитектором Шейхом Бахаддином. В комплекс входят Джума-мечеть (мечеть Шаха Аббаса) и баня Чокак хамам (средневековая баня).

Традиционно при строительстве здания использовалась смесь обожженного кирпича и яичного белка с глиной и известью. Двухэтажное здание, построенное в восточном стиле, состоит из 54 комнат и 13 залов. Во дворе есть стойло для скота. Караван-сарай был всегда полон гостями.

До недавнего времени здание караван-сарая служило учебным заведением - в конце ХХ века здесь располагался Гянджинский гуманитарный колледж. В здании также находится музей Махсати Гянджеви. После реставрации здание будет функционировать как музей.

Караван-сарай Угурлу-хана в Гяндже

Караван-сарай Угурлу-хана находится недалеко от караван-сарая Шаха Аббаса. Эти два караван-сарая имеют четыре внутренних пути, ведущих друг к другу. Здание ханского караван-сарая построено в типичном феодальном стиле. Комплекс имеет два больших двора.

Некоторые ошибочно полагают, что караван-сарай был назван в честь сына Джавад-хана Угурлу-хана. Однако это не так, ведь строительство караван-сарая относится к XVII веку, а не ко временам Джавад-хана (1748-1804 гг.). Скорее всего, караван-сарай был построен в 1663-64 годах Угурлу ханом I, племянником Муртузагулухана Зиядоглу, который был беглербеем Гянджи. После взятия Гянджи русскими войсками в 1804 году этот караван-сарай, как и все ханское имущество, был конфискован и передан в казну. Позже часть здания караван-сарая арендовали шербатлары (изготовители калагаев), и с тех пор здание стало называться "караван-сарай Щербатчи".

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