Австрия смягчит антиковидные меры для туристов

Правительство Австрии анонсировало смягчение антиковидных мер с 5 марта 2022 года, разрешив туристам въезжать по ПЦР-тесту. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштейна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это означает, что больше не будет никаких правил доступа и зеленых пропусков", - заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштейн.

По новым правилам, непривитым людям (к ним приравниваются и привитые российскими вакцинами) снова будут доступны общественные места. В список входят отели, рестораны, канатные дороги, термальные комплексы. Однако требование к ношению масок остается. Их необходимо надевать в магазинах, общественном транспорте, банках, почтовых отделениях, больницах и домах престарелых.