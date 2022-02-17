Иностранным туристам разъяснили правила въезда в Россию

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова разъяснила иностранным туристам, планирующим посетить Россию, правила въезда в страну. Памятка опубликована в Instagram-аккаунте главы ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно размещенной информации, иностранным путешественникам при пересечении границы необходимо иметь туристическую визу, а также документ, подтверждающий получение отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия. Кроме того, отдыхающим нужно заранее заполнить анкету установленного образца.

При этом Догузова отметила, что при въезде в Россию туристы не обязаны предоставлять электронный сертификат вакцинации, оформленный через единый портал Госуслуг. "Однако в каждом регионе России могут действовать дополнительные правила о предъявлении при размещении в гостиницах или посещении ресторанов, массовых мероприятий, учреждений культуры документов с QR-кодом", - подчеркивается в памятке. Актуальные требования по каждому региону можно найти на туристическом портале Russia.travel.

Для минимизации рисков, связанных с пандемией, в договор медицинского страхования иностранцам посоветовали включить покрытие расходов, связанных с лечением коронавируса. При появлении симптомов заболевания рекомендуется обратиться в медицинскую организацию, сдать тест и до получения результатов соблюдать режим самоизоляции.

В случае положительного ПЦР-теста путешественникам необходимо соблюдать самоизоляцию в месте своего пребывания в течение семи календарных дней, а при ухудшении самочувствия обратиться в медицинскую организацию.

Через три дня после получения положительного теста отдыхающие могут пройти еще одно исследование. "В случае отрицательного результата при повторной сдаче теста, иностранный турист может завершить карантин, - указано в памятке. - Он не обязан самостоятельно информировать об этом какие-либо государственные органы (информацию направляет медицинское учреждение)". При этом отмечается, что сдача повторного анализа на COVID-19 после недельного карантина не является обязательной.