Власти Японии с марта сократят карантин для въезжающих

Правительство Японии планирует с марта сократить с семи до трех дней для всех, кто въезжает в страну, включая сограждан, сообщают Kyodo News и NHK со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Предполагается, что карантин будет сокращен для тех, кто получил как минимум три дозы вакцины от коронавируса, говорят собеседники журналистов.

Также с марта квота на число въезжающих будет повышена с нынешних 3500 человек в сутки до 5000, в том числе в страну начнут пускать и тех, кто прибывает не ради туризма.

Ожидается, что официально о смягчении ограничений будет объявлено позднее 17 февраля.

Руководитель консультативного органа Минздрава по борьбе с COVID-19 Такадзи Вакита заявил, что, вероятно последний пик заболеваемости в Японии прошел в начале февраля. Источники СМИ говорят, что в правительстве обсуждают смягчение ограничений, которые вводились против штамма "омикрон". Ограничения на въезд были ужесточены в конце ноября, на это жаловались иностранные студенты японских вузов (в конце 2021 года в страну не смогли въехать 150 тысяч человек со студенческими визами) и компании, которые не могли ввезти иностранных специалистов.

Сейчас в Японию могут въехать только подданные страны или иностранцы с видом на жительство.