Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном

Возобновляется регулярное прямое авиасообщение между Азербайджаном и Ираном, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

Начиная с 4 марта азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновляет перелеты между Баку и Тегераном, прекращенные из-за пандемии коронавируса.

Специальные рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в тегеранский аэропорт и обратно будут совершаться раз в неделю - по пятницам.

Продажа билетов на эти рейсы открыта на официальном сайте перевозчика (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"). Также билеты доступны в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф "Супер").

Стоимость билетов начинается от 29 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Иран, должны иметь право въезда на территорию этой страны. С правилами въезда на территорию Ирана в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://butaairways.az/ru/covid/iran

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics.

Гражданам Азербайджана при вылете из Ирана на Родину необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Гражданам Ирана при въезде на территорию Азербайджана необходимо предоставить действующий документ о проведенном полном курсе вакцинации от COVID-19, а также пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Пассажирам, путешествующим из Ирана, на справке об отрицательном результате ПЦР-тестирования рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту.

Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.