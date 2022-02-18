Популярный курорт Средиземноморья вводит запреты в отелях

Новая кампания, предполагающая запрет всех пляжных клубов и дискотек в отелях, стартовала на популярном испанском курорте Ибица (Балеарские острова). Причиной является вовсе не ковид, а шум, который разносится по округе и мешает жителям и туристам, которые хотят тишины. По мнению левой политической партии в Испании Podemos, шум - это одна из самых больших проблем острова, которая не соответствует будущей форме туризма правительства Балеарских островов, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как сообщили СМИ Испании, партия продвигает новый законопроект, который "положит конец пляжным клубам и дискотекам в отелях", т.к. они доставляют "серьезные неудобства" местным и туристам, которые просто хотят тишины и покоя. По сути, партия хочет переквалифицировать назначение "тусовочного" курортного острова.

На прошлой неделе правительство Балеарских островов раскрыло детали своего нового Закона о туризме, который направлен на "качество, а не количество" и включает в себя множество улучшений в области охраны окружающей среды. Партия считает, что это изменение станет "поворотным моментом" для переориентации сектора на "устойчивую модель" с течением времени и "уважительное" отношение к территории. Так, пресс-секретарь Фернандо Гомес пояснил газетам, что одним из улучшений, которые они хотят продвигать, является "прекращение правовой неопределенности одной из наиболее важных проблем, вызванных туризмом на острове Ибица, т. е. серьезных неудобств, вызванных так называемыми пляжными клубами и ночными клубами при отелях".

Утверждается, что правовая лазейка позволяет многим из них проводит дискотеки с музыкой "на полном ходу" без соответствующих лицензий и должной звукоизоляции.

Худшими, по мнению партии, являются пляжные клубы на курорте Плайя-ден-Босса - одна из тусовочных столиц Ибицы, уступающая только столице, где расположены самые популярные на острове клубы Space и Bora-Bora.

Чиновники возмутились, что "рев" дискотек слышен на многие километры вокруг, "к большому несчастью тысяч людей, которые там живут". "Но есть несколько других примеров пляжных баров или ресторанов на других пляжах, которые стали источниками шума и беспокойства", - добавили они.

Podemos Ibiza просит правительство Балеарских островов строго ограничить и регулировать деятельность и дополнительные услуги отелей и ресторанов, чтобы исключить те, которые вызывают неудобства из-за шума и негативно влияют на людей - это "ночные клубы под открытым небом, в основном на пляжах". По мнению инициаторов закона, такие клубы не должны включать громко музыку, т.е. она не должна быть слышна за пределами заведения. Партия предлагает штрафовать тех, кто "нарушает эти правила".

Балеарские острова, в которые входят курорты Майорка, Ибица и Менорка, также ввели новые законы об алкоголе еще в 2020 году, но из-за пандемии многие "тусовщики" не смогли вернуться с тех пор, как были введены новые правила: