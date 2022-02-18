В Азербайджане увеличится число отелей

В Азербайджане планируется при государственной поддержке увеличить число отелей.

Об этом сказал в пятницу представитель Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гёйданиз Гахраманов в ходе конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, увеличение количества отелей в Азербайджане будет способствовать росту конкуренции на этом рынке и снижению цен на проживание в отелях.

"Кроме того, хочу отметить, что освобожденные территории Азербайджана имеют большой потенциал в сфере развития отельного бизнеса и расширения отельной сети", - сказал Гахраманов.

Отметим, что количество отелей в Азербайджане, получивших звездную категорию в начале 2022 года, достигло 21. В настоящее время 14 отелей в Азербайджане имеют пять "звезд", шесть отелей - четыре и один отель - три "звезды".