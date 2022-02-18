Бахрейн смягчает въезд для туристов

Бахрейн отменяет для пассажиров, прибывающих на территорию страны, необходимость сдавать ПЦР-тест и проходить карантин. Ограничения снимаются 20 февраля - об этом говорится в сообщении Управления по туризму королевства Бахрейн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С 20 февраля все пассажиры, прибывающие в Бахрейн, независимо от статуса вакцинации, освобождаются от необходимости прохождения ПЦР-тестирования и карантина", - заявляет пресс-служба ведомства.

Там отметили, что ранее в Бахрейне отменили ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, которое необходимо было проходить на пятый и десятый день пребывания в стране.

"Туристы могут свободно передвигаться по островам и посещать туристические объекты, но при этом им рекомендуется соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры для предотвращения распространения COVID-19, а именно соблюдать дистанцию в общественных местах, носить маску и чаще мыть руки", - уточняется в сообщении.