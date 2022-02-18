https://news.day.az/tourism/1437110.html У Азербайджана есть потенциал, чтобы стать популярным направлением туризма - основатель Nomadmania
У Азербайджана есть потенциал, чтобы стать популярным направлением туризма - основатель Nomadmania
У Азербайджана очень большой потенциал для того, чтобы стать популярным направлением для туристов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Хари Митсидис, основатель туристической компании Nomadmania, посетивший Карабах.
"У нас много предложений по тому, как можно развить туризм в Азербайджане, и мы могли бы их представить", - сказал Митсидис.
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