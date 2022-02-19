В Японии хотят допустить туристов на цветение сакуры

Ещё в одной стране чиновники от туризма начали давить на правительство с целью добиться отмены запретов на въезд и допуска туристов. Причем речь идёт о такой консервативной стране, как Япония. Причём добиться разрешения на въезд "некоторые правительственные чиновники" хотят уже к Фестивалю цветения сакуры, который приходится примерно на апрель, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

На данный момент европейцам разрешен въезд в Японию только в исключительных случаях. Но рок действия жестких ограничений истекает 28 февраля. И есть надежда, что правительство может снять его к Фестивалю цветения сакуры.

Среди возможных мер рассматривается сокращение карантина - на данный момент каждый допущенный иностранец должен "отсидеть" как минимум неделю - до трёх или пяти дней плюс сдача теста. Однако "некоторые правительственные чиновники" утверждают, что редкий турист поедет на таких условиях и призывают снять ограничения и период самоизоляции полностью.

Они отмечают, что в "доковидный" год почти 3 миллиона иностранных туристов посетили Японию в апреле 2019 года на фестиваль сакуры. Если ограничения значительно ослабнут хотя бы к марту, хотя бы для некоторых стран - Япония уже имеет шансы на восстановление турпотока. В качестве поставщиков туристов, правда, называются австралийцы, где с открытием также не всё гладко. В "доковидные" годы туристов поставлял по большей части наглухо закрытый сейчас Китай.