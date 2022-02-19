https://news.day.az/tourism/1437271.html Хорошая новость для желающих полететь в Тегеран
Хорошая новость для желающих полететь в Тегеран
Авиакомпании Азербайджана и Ирана будут выполнять рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку два раза в неделю в соответствии с достигнутой между двумя странами договоренностью.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Миракбер Разави.
Отметим, что прямые авиарейсы между Азербайджаном и Ираном будут возобновлены с начала марта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре