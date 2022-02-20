https://news.day.az/tourism/1437408.html Между Азербайджаном и Пакистаном открывается международный рейс
Между Азербайджаном и Пакистаном открывается международный рейс
В следующем месяце авиакомпания Pakistan International Airlines начнет совершать полеты в Азербайджан из двух городов Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.
Национальный авиаперевозчик Пакистана будет организовывать еженедельные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку. Рейсы будут выполняться, начиная с 16 марта, по средам из Международного аэропорта "Джинна", расположенного в Карачи и, начиная с 19 марта, по субботам из Международного аэропорта имени Аллама Игбала в Лахоре.
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