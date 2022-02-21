Словения отменила все ограничения на въезд для туристов

Власти Словении отменили все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С 19 февраля 2022 года ограничения из-за COVID-19 больше не применяются при въезде в Словению", - говорится в тексте документа. Согласно новым правилам, все путешественники, прибывающие в страну, освобождаются от предоставления справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования, кроме того, отменяется карантин по прибытии.

В правительстве напомнили, что, поскольку риск заражения COVID-19 все еще присутствует, туристам необходимо при планировании поездки контролировать эпидемиологическую ситуацию на предполагаемом маршруте и учитывать решения местных властей.