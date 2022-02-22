В Греции смягчают ковид-ограничения для туристов

Власти Греции анонсировали смягчение антиковидных мер для иностранных туристов к концу марта. Об этом пишет информационный портал Greek Travel Pages со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Таноса Плевриса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности полного отказа от коронавирусных ограничений для вакцинированных местных жителей и путешественников, въезжающих в страну.

"Я считаю, что к началу апреля большинство мер, которые распространяются на привитых, будут сняты. Очевидно, некоторые останутся. В их числе обязательное ношение медицинских масок и социальное дистанцирование", - пояснил глава Минздрава.

Отмечается, что подобное решение обусловлено более легким протеканием болезни при заражении омикрон-штаммом, который оказался весьма стойким, однако не таким опасным для здоровья пациентов, как другие вариации COVID-19.