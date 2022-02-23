Болгария отменяет запреты перед началом туристического сезона

Болгарские власти решили заявить об отмене антиковидных мер, в том числе "зеленого пропуска", не дожидаясь массовых протестов. Для въезжающих туристов его, правда, хотят сохранить, по крайней мере до 20 марта - и, как надеются в Болгарии, в сезон страна получит свои деньги с туристов, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Власти, как сообщают болгарские СМИ, "зашевелились" в преддверии общенациональной акции протеста, которую через два дня планировала организовать - согласно их определению "ультраправая пророссийская партия "Возрождение", "которая использует сопротивление населения мерам по борьбе с COVID-19, чтобы вызвать недоверие к ЕС". Как заявил в понедельник премьер-министр Кирил Петков, Болгария полностью отменит зеленый пропуск 20 марта и начнет смягчать многие меры уже на этой неделе. А также в ближайшем будущем максимально облегчит въезд туристов.

Подробности следующие: с 24 февраля владельцы магазинов и ресторанов будут обслуживать клиентов без зеленого сертификата по своему усмотрению. Требование о зеленом пропуске остается только для сотрудников. С 5 марта все клиенты будут обслуживаться без требования зеленого сертификата. С 20 марта зеленый пропуск будет отменен полностью, в том числе для сотрудников. При этом правительство пообещало бизнесу, в том числе и туристическому, что "экономические меры поддержки сохранятся до конца июня".

При этом с 5 марта страна пообещала открыть въезд "всем иностранным путешественникам, имеющим зеленый сертификат". А с 20 марта отменить и это правило - то есть "вакцинный пропуск" понадобится только болгарам, собравшимся в те страны, что "антиковидные" барьеры сохранят, в страну же доступ будет упрощён. Этот шаг, как надеется черноморская страна, даст толчок ее туристической индустрии.