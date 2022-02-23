IATA и ACI EUROPE рекомендовали странам ЕС принимать всех привитых туристов

ACI EUROPE (Международный совет аэропортов) и IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) рекомендовали странам, входящим в Европейский Союз, принимать всех путешественников, полностью привитых одобренными ЕС вакцинами, без каких-либо ограничений или условий.

Как отмечается в пресс-релизе организаций, новый режим согласуется с уже принятой в январе рекомендацией в отношении поездок внутри ЕС и, таким образом, еще больше усиливает принцип критериев поездок, основанных на личном состоянии здоровья путешественников, а не на эпидемиологической ситуации в стране или районе отправления.

"И аэропорты, и авиакомпании указали на совокупность доказательств, подтверждающих этот подход, с недвусмысленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а также с независимыми исследованиями третьих сторон, показывающими, что ограничения на поездки практически не влияют на эпидемиологическое распространение", - отмечается в сообщении.

Итак, основными пунктами рекомендации являются:

Государства ЕС должны принимать всех путешественников, полностью привитых одобренными ЕС вакцинами, без каких-либо ограничений или условий.

Государства ЕС должны принимать всех путешественников, полностью привитых другими вакцинами из списка ВОЗ, и выздоровевших путешественников либо без каких-либо ограничений/условий, либо только с требованием отрицательного результата ПЦР-теста перед отъездом.

Государства ЕС также могут принимать полностью вакцинированных путешественников, не имеющих действительного сертификата DCC ЕС или его эквивалента, при условии отрицательного результата ПЦР-теста перед отъездом.

Хотя Рекомендация является несомненным шагом вперед, отрасль призвала государства ЕС двигаться дальше, к безоговорочному принятию всех вакцин, одобренных ВОЗ, а также к замене ПЦ- вариантами экспресс-тестирования на антигены.

"Теперь мы знаем вне всяких сомнений, что режим, основанный на личном состоянии здоровья путешественников, подходит для отдельных людей, для экономики и для общества. Нет никаких доказательств в поддержку любого другого подхода. Поскольку безопасное возобновление воздушного сообщения набирает обороты, крайне важно, чтобы государства-члены выполняли эту рекомендацию, обеспечивая структуру, предсказуемость и гармонизацию на благо всех. Мы призываем их сделать это", - сказал Оливье Янковец, генеральный директор ACI EUROPE.

Региональный вице-президент IATA по Европе Рафаэль Шварцман же добавил, что к вакцинированному путешественнику из-за пределов ЕС следует относиться так же, как и к путешественнику внутри ЕС. Хотя мы призываем государства-члены выполнить эту рекомендацию в качестве важного шага к нормальной жизни с этим вирусом, важно, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о большей гибкости в утвержденном списке вакцин", - сказал он.

AviaTravel

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