Lufthansa отменит полеты в Россию

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене полетов в Россию на неделю в связи со сложившейся ситуацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, самолеты Lufthansa не будут заходить в воздушное пространство России. Представитель компании также отметил, что все рейсы, которые находились в российском воздушном пространстве, вскоре покинут его. В Lufthansa заявили, что пристально следят за ситуацией и работают по данному вопросу с национальными и международными властями.