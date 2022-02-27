Wizz Air приостановила полеты в Россию

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air приостановил полеты в Россию и из нее до дальнейшего уведомления в связи с ситуацией в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в воскресенье на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее 27 февраля перевозчик Wizz Air сообщил о приостановке рейсов в Россию и из нее до 1 марта.

24 февраля компания заявила о приостановке рейсов в Украину до дальнейшего уведомления в связи с текущими событиями в стране и закрытием воздушного пространства.