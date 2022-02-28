Как не ошибиться с выбором блюд в другой стране

Любая поездка за границу, туристическая или деловая - это ведь не только новые знакомства, впечатления и достопримечательности, но и непривычная еда, не совсем знакомые фрукты и овощи, напитки и десерты. Как же сделать так, чтобы поездка не превратилась в пищевой кошмар с посещением больниц и врачей? О том, что можно и чего нельзя употреблять во время зарубежной поездки, расскажем в этой статье.

Вода

Если не считать северные европейские страны, где воду можно пить даже из городских фонтанов, таких как Финляндия, Исландия, Швеция или Дания, но не столь популярны среди наших туристов, наиболее безопасно потребление воды из городских кранов в Австрии, Германии и Швейцарии. Не стоит этого делать в Турции, России, восточноевропейских странах, странах СНГ. Только и только бутилированную воду пейте в Таиланде, Индии, Египте, в других жарких странах Азии и Африки, в противном случае, проблемы с желудком неизбежны. Даже лёд, который захотите добавить в купленную вами бутилированную воду, может принести вам неприятности, ведь он из той же воды, что из крана, то есть сомнительного качества.

Если вы думаете, что вскипятив воду, можно обезопасить себя, разочаруем вас - это не выход. Только вода в наглухо закупоренной бутылке из маркета может быть гарантией того, что вы не проведёте большую часть вашего отдыха у отельном номере.

Алкогольные напитки

Если уж заговорили о питье, то любители крепких напитков должны знать, что в некоторых азиатских странах даже красивая упаковка не гарантирует заводское качество, вполне можно нарваться на самопал, а чем это может закончиться, сами понимаете. Не пробуйте местное самодельное алкогольное творчество даже в виде эксперимента, в лучшем случае, головные боли, а в худшем и отравление. Это не говорит о том, что это отрава, просто ваш организм может быть незнаком с продуктом, из которого сделан этот напиток.

Этническая еда

Есть такое расхожее выражение: "Что русскому хорошо, то немцу смерть". Чуть перефразируя скажем, если для азиата или африканца сырая местная рыба или морепродукты это хорошо, то для нашего организма, не привыкшего к таким деликатесам, может быть неприятная неожиданность. Это относится и к сырым молочным продуктам, овощам и диковинным для нас фруктам. Если так уж захочется попробовать экзотический фрукт, то начните с небольшого кусочка, как бы проверочного на реакцию вашего желудка. Особенно это относится к аллергикам - рисковать не стоит. В Таиланде или Вьетнаме, гуляя по местным рынкам, невозможно пройти мимо рядов с различными экзотическими для нас перекусами в виде жареных кузнечиков, лягушачьих лапок или змей. Стоит ли попробовать, решать вам и вашему желудку, но от небольших порций вреда быть не должно.

Как только попадаем на чужбину, особенно в восточные страны, мы просто упиваемся свежевыжатыми соками, фрешами, что и понятно, совсем другой вкус и цена. Но ведь кроме привычных нам апельсинов, ананасов или знакомых ягод, вам могут предложить фруктовый сок, который вы раньше не пили, тем более даже не слышали о нём. Вот тут и вступает в силу изречение, "и хочется, и колется". Совершенно не сгущаем краски, ведь в Азии есть много чего такого, что приведёт вас к сидению на унитазе на много часов. Мало кто не слышал о дуриане и не хотел бы его попробовать, его ещё называют "ад снаружи, рай внутри", но из-за этого вонючего фрукта вас могут даже не впустить в гостиницу.

"No spicy"

Все знают, что из-за жаркого климата во многих азиатских странах еда очень острая, да и не только в азиатских, даже в соседней Грузии это так. К европейской еде мы более привычны и знакомы с ней, чего не скажешь об этнокухне Китая, Индии, Таиланда и Малайзии. Если вы не любитель очень острой пищи, то словосочетание "no spicy" вам просто необходимо, хотя и это не всегда помогает. Присутствие острого перца в местной еде иногда зашкаливает, так что если у вас проблемы с желудком, гастрит или что-то в этом роде, будьте настороже. Даже если вы попросили не перчить вашу еду, изначально приготовленные ингредиенты могут содержать в себе нежелательные добавки. Обязательно сделайте небольшую пробу, а не то пожар во рту обеспечен.

О деликатесах, которых следует опасаться или хотя бы быть максимально осторожными, мы уже писали в статье " Деликатесы с грифом " Опасно для жизни", не мешает еще раз прочесть перед поездкой.

P.S.

"Предупреждён, значит вооружен" - главный лозунг всех, которые впервые едут в незнакомую страну, тем более с экзотической кухней. Всегда лучше перестраховаться, кстати, и в прямом смысле этого слова - медицинская страховка не только не помешает, она жизненно необходима в случае, если ваш желудок все же не справился с непривычными деликатесами.

Так что, приятного аппетита !

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