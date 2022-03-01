Туристам рассказали, почему надо держать свой телефон в аэропорту заряженным

Держать свой телефон заряженным в аэропорту необходимо по двум причинам, обе из которых могут помешать его владельцу вылететь из авиагавани. Что это за важные причины, объяснил Фин Маккарти из международной издательской компании Lonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Согласно сайту правительства Великобритании, служба безопасности аэропорта может конфисковать телефон туриста, если батарея разрядилась и устройство нельзя включить. Тем более, что многие авиакомпании принимают электронные посадочные талоны, но, если телефон не включается, пассажир не сможет предъявить авиадокумент и гаджет окажется бесполезен.

В этом случае у путешественника может возникнуть соблазн использовать общественные зарядные устройства, но эксперты настоятельно рекомендуют не делать этого. По данным журнала путешествий Travel And Leisure, туристы часто становятся жертвами мошенничества под названием "джус-джекинг", или "соковыжималка", когда хакеры сливают информацию с телефона жертвы, пока он использует общедоступное USB-зарядное устройство.

В предупреждение от окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, например, о таком типе мошенничества было сказано следующее: "Хакеры загружают вредоносное ПО на зарядные станции или кабели, которые они оставляют подключенными к станциям, чтобы они могли заразить телефоны и другие электронные устройства ничего не подозревающих пользователей. Вредоносная программа может заблокировать устройство или экспортировать данные и пароли непосредственно мошеннику".

Вице-президент облачной платформы для обмена аналитическими данными об угрозах X-Force Threat Intelligence Калеб Барлоу в беседе с Forbes также заявил, что есть способ избежать слива данных злоумышленникам. Для этого необходимо использовать устройство блокировки данных, такое как Juice-Jack Defender, которое позволяет заряжать телефон, но останавливает любые данные, проходящие через USB-порт.

Взлом зарядных USB-станций или USB-кабелей распознать практически невозможно. Тем не менее, существует еще несколько простых способов безопасности. Например:

- не пользоваться USB-зарядками в общественных местах;

- использовать для подзарядки электрические розетки, а не USB-порты;

- использовать собственные портативные зарядные устройства, а не чужие;

- носить с собой свой кабель для зарядки или адаптер;

Впрочем, если туристу все же необходимо воспользоваться общественным зарядным устройством, то свой телефон следует заблокировать, поскольку USB-порты не синхронизируют данные с заблокированных устройств.

Справка: джус-джекинг - это вид кибератак, использующий публичные USB-станции или кабели для установки вредоносных программ на мобильные устройства жертв и/или хищения их персональных данных. При этом для того чтобы скомпрометировать телефон, достаточно 60 секунд, т.к. USB-кабель обеспечивает мгновенную передачу не только энергии, но и информации, предупредили эксперты.