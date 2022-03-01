Азербайджан может стать новым логистическим хабом для ЕС и России?

Россия и Европейский союз взаимно закрыли свое воздушное пространство и отменили все рейсы между своими городами. В ситуации крупнейшего авиационного кризиса последних дней может ли Азербайджан прийти на помощь путешественникам и авиакомпаниям, а в дополнение получить и свои дивиденды? В этой статье Avia Travel решил поподробнее разобраться в этом вопросе, передает Day.Az.

После начала событий в Украине 24 февраля западные страны ввели ряд ограничений и санкций, затрагивающих авиационную отрасль России. Сначала эти меры вводили отдельные страны Европы, но к вечеру 27 февраля Европейский союз решил полностью закрыть небо для российской авиации и запретил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. Аналогичные санкции ввела и Канада. Кроме того, СМИ пишут, что и авиакомпании США также стали избегать воздушного пространства России.

Российский авиационный регулятор "Росавиация" незамедлительно отметил, что все санкции носят взаимный характер и теперь ни одна европейская авиакомпания не имеет право использовать воздушное пространство России.

Но, как известно, большая часть авиарейсов из Западной Европы в Азию пролегает именно через территорию России. Разумеется, это кратчайший, но не единственный возможный маршрут. Из стран Евросоюза попасть в Восточную Азию можно, облетев Россию либо с севера, либо с юга, причем в подавляющем большинстве случаев наиболее оптимальным является второй вариант.

Азербайджан - транзит между Европой и Азией

Национальные авиаперевозчики AZAL (пассажирский) и Silk Way Airlines (грузовой) не раз предоставляли аэропорты нашей страны как географически весьма удачно расположенные. И вправду, Южный Кавказ - уникальный регион с точки зрения международной логистики, расположенной чуть ли не в центре Евразии. Отсюда и до Европы недалеко, и до стран Ближнего Востока, и путь в Азию лежит практически по прямой.

Из Южной Европы можно долететь до Черного моря и Турции, а далее через южнокавказские страны попасть в необходимый пункт назначения.

И хотя ограничения ввели только пару дней назад, в популярном сервисе Flightradar24 (сервис мониторинга всех авиарейсов в режиме реального времени) уже есть наглядные примеры.

Вот, например, рейс British Airways из Лондона в Европу через Россию неделю назад:

А уже вчера маршрут этого рейса пролегал через Черное море и Азербайджан:

Воздушное пространство - не просто воздух

А мы ведь помним, что за использование воздушного пространства страны каждая авиакомпания, согласно регламенту ИКАО, обязана выплачивать соответствующие пошлины. Как проходит эта процедура, мы как раз недавно рассказывали.

Одним словом, ввиду сложившейся ситуации воздушное пространство над Азербайджаном будет теперь пользоваться большим спросом, а следовательно, это будет дополнительной статьей дохода нашей гражданской авиации.

Может показаться, что Азербайджан цинично получает деньги "из воздуха" за счет "чужого горя". Как бы не так.

Во-первых, каждый борт с момента его входа в воздушное пространство той или иной страны пристально наблюдается выделенным для него авиадиспетчером службы управления воздушным движением (в Азербайджане она называется "Азераэронавигация" (сокр. AZANS), входит в состав ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"). Диспетчер постоянно остается на связи с экипажем этого самолета, предупреждает о возможных препятствиях и конфликтах с другими судами и постоянно подсказывает пилоту наиболее безопасные маневры и эшелоны. Одним словом, каждый сотрудник AZANS берет на себя большую ответственность за каждый транзитный рейс над территорией Азербайджана.

Во-вторых, "Азераэронавигация" обладает мощнейшей и самой современной инфраструктурой в сфере управления воздушным движением в регионе. И это не просто красивая цитата из официального пресс-релиза. Европейский регулятор EUROCONTROL выбрал в качестве регионального центра в случае возникновения непредвиденных обстоятельств именно AZANS, а если быть точнее построенный при нем Центр эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития (ASEC).

Внедрение подобных современных технологий также играет не последнюю роль при построении трансконтинентальных маршрутов. И, конечно, хорошо, когда это не просто имидж страны, а полноценно работающая бизнес-модель.

Ну и, в-третьих, каждая авиакомпания перед планированием рейса все еще оставляет за собой право выбирать собственный маршрут следования. За редким исключением, всегда остаются альтернативные варианты, поэтому окончательное решение всегда остается за авиаперевозчиком. О принуждении пользоваться именно воздушным пространством Азербайджана не может быть и речи.

А что с аэропортами? Баку может стать новым хабом?

Ввиду массовой отмены рейсов из России в страны Евросоюза, можно ожидать, что пассажиропоток распределится через приграничные страны. Как известно, под санкции попала и Беларусь, что в купе с закрытым для пролета Украиной и Прибалтикой означает, что кратчайший путь в Европу теперь лежит через ее южных соседей.

В данном случае Баку и вправду может рассматриваться как одна из опций при организации стыковочных маршрутов, хотя здесь большую конкуренцию составят аэропорты Стамбула - оттуда и география полетов шире, да и Турция, как-никак, географически ближе к Евросоюзу. Однако, Баку имеет все шансы привлечь в этом году больше россиян в качестве туристов. Тем более число прямых рейсов из РФ в Азербайджан заметно прибавилось по мере снятие пандемических ограничений.

Но как сложится ситуация - пока точно не ясно. И, в первую очередь, тут играет роль экономическая ситуация и стабильность на европейском континенте в целом. Ведь в условиях, когда в самом центре Европы вспыхнули военные действия, трудно даже думать, не говоря уже о планировании очередного отпуска на теплом берегу моря.

Мы очень надеемся, что события в скором времени вновь вернутся в привычное русло, и пусть самым тяжелым вопросом для нас остается выбор туристического направления и вида из окна отеля.

Всем мирного неба!