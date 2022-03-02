Туристка в Австралии подобрала одно из самых опасных существ в мире

Туристка в Австралии взяла в руки одно из самых опасных существ на планете, пока ее друзья снимали происходящее на видео, сообщает издание LADBible. Зрители, глядя на кадры, теперь гадают: то ли женщина слишком смелая, то ли она не подозревала, какая опасность ей грозит, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео, которое было опубликовано в TikTok, видно, как женщина спокойно держит на руке крошечного синекольчатого осьминога. Несмотря на свои размеры, это животное считается одним из самых опасных в мире. В его щупальцах содержится достаточно яда, чтобы убить 26 человек за несколько минут.

И если сама героиня ролика вела себя спокойно, то комментаторы, глядя на происходящее со стороны, с трудом сохраняли хладнокровие. Зрители считают, что женщина родилась в рубашке и ей пора покупать лотерейные билеты.

"Опыт, который бывает раз в жизни", - написал один из комментаторов.