Wizz Air предоставит украинцам 100 тысяч бесплатных билетов

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air бесплатно предоставляет 100 тысяч билетов для украинцев.

Как передает Day.Az, об этом компания сообщила в Твиттере.

"Wizz стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", - говорится в сообщении.