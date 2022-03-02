https://news.day.az/tourism/1440558.html Wizz Air предоставит украинцам 100 тысяч бесплатных билетов
Wizz Air предоставит украинцам 100 тысяч бесплатных билетов
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air бесплатно предоставляет 100 тысяч билетов для украинцев.
Как передает Day.Az, об этом компания сообщила в Твиттере.
"Wizz стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", - говорится в сообщении.
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