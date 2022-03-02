Власти Испании начали искать способ компенсировать отсутствие российских туристов

Власти Испании работают над вопросом того, каким образом компенсировать возможное отсутствие туристов из России в предстоящий сезон отпусков после введенных Западом санкций против РФ. Об этом заявил в среду председатель правительства королевства Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вероятнее всего, санкции <...> повлияют на испанский экспорт в Россию, на инвестиции испанских компаний в эту страну и на потоки российских туристов в Испанию", - пояснил премьер. "Испанское правительство работает над поиском альтернатив, которые могут компенсировать возможное отсутствие российских туристов", - уточнил он. Санчес добавил, что, "если конфликт растянется и затронет период отпусков", власти страны "смогут усилить продвижение" Испании на других европейских рынках, чтобы "компенсировать отсутствие российских туристов".

"Меры, которые мы приняли, и те, которые мы можем принять в будущем в рамках ЕС и Атлантического альянса (НАТО - прим. ТАСС), будут иметь свою цену и потребуют жертв, - сказал он. - Санкции будут иметь последствия для европейской и испанской экономики и не только для макроэкономических показателей, для государственных бюджетов или также для экономики компаний, они будут иметь влияние на экономику семей, а также на основные продукты".