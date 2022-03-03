Италия начала оформлять россиянам туристические визы

Внезапным диссонансом на фоне "истерии закрытий и санкций" для российских туристов по всему Евросоюзу прозвучало заявление, опубликованное на официальном сайте визового центра Италии в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Говорится на сайте VMS Italy буквально следующее: "Сообщаем Вам, что с 01.03.2022 возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Прием документов осуществляется по предварительной записи". Туристам также предоставили список необходимых документов и попросили ознакомиться с порядком въезда.

Центр VMS Italy имеет региональные офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Другой визовый оператор при консульстве Италии Almaviva также начал работу - он работает в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирска и Самары. То есть вариант, что это автоматически выставленная информация - как прошедшая 1 же марта рассылка "Букинга", призывавшая россиян "стряхнуть пыль с загранпаспортов", маловероятен.