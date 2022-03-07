Для путешественников из 23 стран отменили карантин на Бали

Власти Индонезии с 7 марта отменили обязательный карантин для прибывающих на курортный остров Бали путешественников из 23 государств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди этих стран - Австралия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Италия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония.

Путешественники, желающие попасть на остров, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, пройти аналогичное исследование сразу же после въезда, иметь оплаченный отель - минимум на трое суток. Кроме того, необходимо иметь действующую медицинскую страховку, покрывающую расходы на возможное лечение коронавирусной инфекции.

В начале февраля Индонезия ужесточила социальные ограничения в столице - Джакарте, на самом густонаселенном острове Ява и на курортном острове Бали из-за новой вспышки коронавируса, вызванной штаммом "омикрон".