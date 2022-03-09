Малайзия отменит карантин для туристов

- но не для всех

Власти Малайзии приняли решение с 1 апреля 2022 года отменить карантин при въезде в страну для иностранных вакцинированных туристов. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно нововведениям, полностью привитые путешественники (из российских вакцин признается "Спутник V") освобождаются от самоизоляции по прибытии при предъявлении отрицательного результата ПЦР-исследования, сделанного не ранее чем за 48 часов до отправления.

Кроме того, в течение 24 часов после въезда в популярную среди россиян азиатскую страну всем отдыхающим необходимо пройти экспресс-тест на антигены. Также туристам больше не нужно будет подавать заявку на въезд в Малайзию на платформе My Travel Pass.