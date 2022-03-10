Сколько иностранцев приехали в Азербайджан в феврале?

В феврале 2022 года Азербайджан посетили 76 376 иностранцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале 2021 года страну посетили 36 002 туриста.

За январь-февраль текущего года в страну прибыли 150 433 иностранца. Этот на 109% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале в Азербайджан приехало наибольшее число иностранцев из России, Турции, Ирана, Грузии и Саудовской Аравии.

Так, из России прибыл 23 591 человек, из Турции - 18 753, из Ирана - 10 183, из Грузии - 4 644, из Саудовской Аравии - 1996 человек.