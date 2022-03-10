Большинство мест в отелях Азербайджана уже забронированы на Новруз
В преддверии праздника Новруз места в отелях в регионах Азербайджана заполнены на 70 процентов.
Об этом Trend сообщил в четверг председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди, передает Day.Az.
По его словам, из-за ограничений в связи с пандемией граждане предпочитают проводить праздник Новруз в основном внутри страны.
"Растет спрос на отдых в регионах с наиболее развитой туринфраструктурой. Но наблюдается оживление в этом контексте и в других регионах", - сказал он.
При этом председатель правления Ассоциации отметил, что некоторые отели ведут неправильную ценовую политику.
"Пребывание в некоторых пятизвездочных отелях стоит 400 манатов в сутки при трехразовом питании. Было бы хорошо, если бы такие отели в регионах скорректировали цены в соответствии с возможностями граждан", - сказал он.
По словам Дюбенди, на 21-24 марта забронировано 70 процентов мест в отелях. 7% забронировавших места - иностранцы, большинство из которых из арабских стран.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре