Большинство мест в отелях Азербайджана уже забронированы на Новруз

В преддверии праздника Новруз места в отелях в регионах Азербайджана заполнены на 70 процентов.

Об этом Trend сообщил в четверг председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди, передает Day.Az.

По его словам, из-за ограничений в связи с пандемией граждане предпочитают проводить праздник Новруз в основном внутри страны.

"Растет спрос на отдых в регионах с наиболее развитой туринфраструктурой. Но наблюдается оживление в этом контексте и в других регионах", - сказал он.

При этом председатель правления Ассоциации отметил, что некоторые отели ведут неправильную ценовую политику.

"Пребывание в некоторых пятизвездочных отелях стоит 400 манатов в сутки при трехразовом питании. Было бы хорошо, если бы такие отели в регионах скорректировали цены в соответствии с возможностями граждан", - сказал он.

По словам Дюбенди, на 21-24 марта забронировано 70 процентов мест в отелях. 7% забронировавших места - иностранцы, большинство из которых из арабских стран.