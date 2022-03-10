https://news.day.az/tourism/1443306.html Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из Стамбула
Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из Стамбула
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене 213 запланированных на завтра рейсов из аэропорта Стамбула и аэропорта имени Сабихи Гекчен из-за неблагоприятных погодных условий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Всего было отменено 213 рейсов, в том числе 179 из аэропорта Стамбула и 34 из аэропорта имени Сабихи Гекчен из-за неблагоприятных погодных условий.
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