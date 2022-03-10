Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из Стамбула

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене 213 запланированных на завтра рейсов из аэропорта Стамбула и аэропорта имени Сабихи Гекчен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Всего было отменено 213 рейсов, в том числе 179 из аэропорта Стамбула и 34 из аэропорта имени Сабихи Гекчен из-за неблагоприятных погодных условий.