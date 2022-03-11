Греция объявила дату снятия ковид-ограничений для туристов

Коронавирус медленно, но уверенно уходит с повестки дня мирового туризма. Перед европейскими пасхальными каникулами об очередном упрощении для европейских и британских туристов объявила Греция. С 15 марта страна отменяет больше не будет требовать от туристов заполнять формы определения местоположения пассажиров (PLF). Причём отменяются они для всех, без всякого вакцинного ценза, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как заявил министр туризма Василис Кикилиас, подтвердив изменение, это "упростит процесс въезда для путешественников". "По рекомендации Экспертного комитета Министерства здравоохранения с 15 марта 2022 года отменяется заполнение PLF для туристов из всех стран. Отмена PLF упрощает процесс въезда для путешественников, смещая акцент на контроль сертификатов о прививках", - заявил эксперт.

Соответственно, "ковидные" документы продолжают быть необходимы для туристов - это или документ о вакцинации, или свидетельство переболевшего - с этими документами никаких тестов не понадобится. Или придётся сдавать тест на коронавирус. Его же придётся сдавать привитым более 7 месяцев назад. Однако далее путешествовать по Греции турист сможет беспрепятственно.