Turkish Airlines приостановила продажу билетов россиянам на рейсы в третьи страны

Turkish Airlines в рассылке заявили, что с 10 марта и до дальнейшего уведомления приостанавливается продажа билетов россиянам на рейсы из Турции в третьи страны, сообщает телеграмм-канал @ranarod, передает Day.Az.

Оформление билетов возможно только с вылетом/прилётом из/в РФ.

Это связано с трудностями в проведении платежей по картам российских эмитентов.

Официальных публичных заявлений компания ещё не делала.

Между тем, российские СМИ сообщают о том, что еще со среды, 9 марта у офисов Turkish Airlines начали образовываться очереди. Также сообщается, что люди вынуждены покупать билеты в головном офисе, поскольку приобрести билеты онлайн ни на сайте, ни в мобильных приложения не удается.