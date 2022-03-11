Air Astana приостанавливает полеты в Россию

Авиакомпания Air Astana, базирующаяся в Казахстане, приостанавливает полеты в Россию, а также над ее территорией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, передает Day.Az.

Решение принято из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в РФ и над ее территорией.

Но авиакомпания намерена решить этот вопрос с правительством Казахстана.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться по месту приобретения билетов для возврата средств, он будет осуществлен в полном размере.