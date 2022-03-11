https://news.day.az/tourism/1443370.html Air Astana приостанавливает полеты в Россию
Air Astana приостанавливает полеты в Россию
Авиакомпания Air Astana, базирующаяся в Казахстане, приостанавливает полеты в Россию, а также над ее территорией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, передает Day.Az.
Решение принято из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в РФ и над ее территорией.
Но авиакомпания намерена решить этот вопрос с правительством Казахстана.
Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться по месту приобретения билетов для возврата средств, он будет осуществлен в полном размере.
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