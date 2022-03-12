https://news.day.az/tourism/1443922.html Рейс AZAL по маршруту Баку - Стамбул отменен из-за погодных условий в Турции
Рейс AZAL по маршруту Баку - Стамбул отменен из-за погодных условий в Турции
Рейс AZAL по маршруту Баку - Стамбул (J2-077/J2-078), запланированный на сегодня, 12 марта, отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями в Турции.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе AZAL, пассажиры отмененного рейса отправятся в Стамбул завтрашним (13 марта) утренним рейсом (J2-075/J2-076). Для выполнения полета будет использован широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Airbus 340.
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