Рейс AZAL по маршруту Баку - Стамбул отменен из-за погодных условий в Турции

Рейс AZAL по маршруту Баку - Стамбул (J2-077/J2-078), запланированный на сегодня, 12 марта, отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями в Турции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе AZAL, пассажиры отмененного рейса отправятся в Стамбул завтрашним (13 марта) утренним рейсом (J2-075/J2-076). Для выполнения полета будет использован широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Airbus 340.