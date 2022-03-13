https://news.day.az/tourism/1444002.html Qazaq Air возобновит полеты в Россию
Qazaq Air возобновит полеты в Россию
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air, ранее отменившая рейсы в РФ, сообщила об их возобновлении, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
В компании приносят "извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса 12 марта 2022 года".
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