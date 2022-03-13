Qazaq Air возобновит полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air, ранее отменившая рейсы в РФ, сообщила об их возобновлении, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании приносят "извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса 12 марта 2022 года".