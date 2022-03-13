https://news.day.az/tourism/1444010.html Важная новость для отправляющихся в Турцию
Важная новость для отправляющихся в Турцию
"Турецкие авиалинии" (THY) отменили более 279 рейсов из стамбульских аэропортов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
192 рейса из аэропортов Стамбул и Сабиха Гекчен отменены из-за неблагоприятных погодных условий.
Пресс-служба THY распространила информацию, в которой говорится, что 13 марта 2022 года из-за обильного снегопада отменены 230 рейсов авиакомпании из аэропорта Стамбул и 49 из аэропорта Сабиха Гекчен.
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