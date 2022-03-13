Важная новость для отправляющихся в Турцию

"Турецкие авиалинии" (THY) отменили более 279 рейсов из стамбульских аэропортов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

192 рейса из аэропортов Стамбул и Сабиха Гекчен отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

Пресс-служба THY распространила информацию, в которой говорится, что 13 марта 2022 года из-за обильного снегопада отменены 230 рейсов авиакомпании из аэропорта Стамбул и 49 из аэропорта Сабиха Гекчен.