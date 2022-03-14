Смогут ли граждане России приобретать билеты на зарубежные рейсы?

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) информировала своих агентов, чтобы они воздержались от платежей в пользу IATA из 24-х подсанкционных российских банков, чтобы иметь возможность участвовать в системах расчетов организации (это BSP). Платежи со счетов в других банках будут по-прежнему приниматься, сообщает сайт https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/59126.html, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА BSP

На данный момент для расчетов при приобретении авиабилетов в России действует две системы. Первая - система взаиморасчетов IATA - BSP, вторая - российская система взаиморасчетов ТКП.

Также возможен прямой расчет с авиакомпаниями (при условии внесения депозита). Он распространен при покупке агентом билетов у российских перевозчиков, а также иностранных лоукостеров (Pegasus, Air Arabia и т.д.).

Абсолютное большинство расчетов сейчас все же ведется через BSP и ТКП. Агент передает деньги со своего счета на счет одной из этих систем, а она - далее перевозчику.

К BSP подключены все иностранные авиакомпании. Это удобно для агента - билеты на рейсы любого перевозчика мира можно оплатить через единую систему.

Также через BSP работают и крупнейшие российские авиакомпании. Например, "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии".

Через ТКП ведут расчеты российские перевозчики. Причем некоторые из них подключены сразу к двум системам - и к ТКП, и к BSP.

БИЛЕТЫ НА ИНОСТРАННЫЕ РЕЙСЫ ОСТАНУТСЯ ДОСТУПНЫМИ

Билетные агенты в России (это и онлайн тревел-агентства, и турагенты, и туроператоры), аккредитованные в IATA, по-прежнему смогут покупать авиабилеты иностранных авиакомпаний, говорят эксперты.

МНОГИЕ ИНОСТРАННЫЕ РЕЙСЫ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ

Напомним, что в связи с приостановкой обслуживания карт компаний Visa и Mastercard в Российской Федерации, платежи за авиабилеты некоторых иностранных компаний по картам, выпущенным российскими банками, в настоящее время невозможны.