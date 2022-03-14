Что происходит сегодня в аэропортах России

Российские аэропорты, являющиеся мировыми лидерами по пассажиропотоку по статистике 2021 года, сегодня пустуют, передает Day.Az со ссылкой на Аviatravel.

В первые дни российско-украинского конфликта были полностью закрыты 12 российских аэропортов, а сейчас пустуют международные аэропорты Москвы, такие как Шереметьево и Домодедово. По последним данным, в настоящее время полеты в эту страну осуществляют всего 30 авиакомпаний.

Это означает развал российской гражданской авиации. Если учесть количество работающих в этих аэропортах, то можно сказать, что количество безработных в России будет продолжать расти.

Последние ролики, распространенные в социальных сетях, показывают, что терминал D аэропорта Шереметово практически пустует. Аналогичная ситуация в аэропорту Домодедово. А между тем, на фоне растущего числа россиян, покидающих страну, возникает серьезный спрос на полеты за границу.