Вьетнам отменил визы для 13 стран

Власти Вьетнама решили вернуть безвизовый въезд в страну для туристов из 13 стран с 15 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь граждане смогут находиться в популярной азиатской стране без визы в течение 15 дней с даты въезда на период с 15 марта 2022 года до 14 марта 2025 года. Вьетнам отменил визы для туристов из России, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии.

Отмечается, что до пандемии без виз в азиатскую республику могли въезжать граждане более 100 стран. Однако с весны 2020 года безвизовый въезд был приостановлен из-за ситуации с COVID-19.

О возврате к упрощенному въездному режиму для путешественников во Вьетнаме задумались еще в декабре 2021 года. Тогда с такой инициативой министерство туризма республики обратилось к правительству, заявив, что облегченные правила въезда положительно повлияют на турпоток в страну.