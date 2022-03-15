Невероятно разнообразные и до невозможности вкусные традиции Новруза

Каждый праздник, независимо от того, религиозный или этнический, имеет свои традиции и особенности его проведения. Одной из таких составляющей является праздничная кухня, то есть обязательное меню, которое должно быть на праздничном столе. И сегодня, в последний вторник перед наступлением весны, самое время вспомнить невероятно разнообразные и до невозможности вкусные традиции новрузовского стола в Азербайджане.

Начнём с того, что во всех странах, где отмечают праздник Новруз, считается обязательным наличие на столе семи блюд или ингредиентов, название которых начинается на букву "с". Об этой особенности мы уже писали в статье https://www.aviatravel.az/ru/article/reportage/2072. У нас это тоже необходимое условие, так что су, сирке, сумах, семени и всё остальное на столе будет, как и зеркало, свечи и крашенные яйца, но мы хотим рассказать именно о праздничном меню, что у нас традиционно готовят на Новруз байрам.

1. Плов. В Азербайджане есть выражение "меджлисин шахы", то есть "королевским блюдом" любого застолья является наш "аш" - плов с бараниной и каштанами, либо со сладким вариантом с кишмишом и курагой. Баранину могут заменить курицей под рисом, но сам плов незаменим, это аксиома.

2. Рыбу у нас любят есть в любое время года, но в канун Новруз байрамы считается, что наличие на столе кутума или сазана означает финансовое благополучие на весь год. Рыба может быть нафарширована грецкими орехами с луком - левенги, или просто зажарена, не так важно, главное, что она будет на столе в удлинённой овальной тарелке - булуде.

3. Долма. Нельзя сказать, что долма - мясной фарш, завёрнутый в виноградный лист, именно праздничное блюдо, так как у нас её готовят довольно часто и в любое время года. Но это настолько любимая всеми нами еда, что без неё не обходится ни один праздничный стол.

4. Довга. Одно из немногих жидких блюд, которое можно употреблять и в горячем виде и в холодном, и как первое и как второе. В любом виде, довга всегда к месту, будь это праздничный стол или ежедневный, но на Новруз он всегда рядом с долмой.

5. Сладости. Новруз байрамы - это самый любимый праздник взрослых и детей не только из-за веселья и весеннего настроения, но и потому, что это праздник и для гурманов, и сладкоежек. Шекербура - символ Луны, пахлава - символ звёзд, шор-гогал - символ Солнца - это самые обязательные и вкусные атрибуты Новруз, плюс бадамбура и мутаки. Вся эта вкуснотища собирается в праздничную хончу и засыпается грецкими орехами, миндалём, лесными орехами, курагой, кишмишом и сухофруктами.

О сухофруктах стоит написать отдельно, ведь это не только сушёные яблоки, киви и ананасы, но и жареный нут, иннаб, ийде, чёрная маленькая хурма, сладкие сушёные кусочки арбуза и дыни - всего не перечислить. По краям хончи ставятся разноцветные маленькие свечки по числу членов семьи, а иногда и домашних питомцев. Услышав стук или звонок в дверь, хозяева видят у порога детскую шапку или другой головной убор, который обязательно наполняется сладостями и фруктами. Это ещё один любимый адат праздника Новруз, радующий детей и подростков.

В общем, Новруз байрамы - это не только неделя веселых и увлекательных праздничных дней, но и праздник вкуса. И хотя мало кто после этой недели остаётся в своем прежнем весе, но, поверьте, оно того стоит!

С праздником и приятного аппетита!

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