"Аэрофлот" возобновит полеты в Азербайджан

Авиакомпания "Аэрофлот" с 21 марта возобновит регулярные рейсы в Баку, передает Day.Az со ссылкой на сообщение компании.

"Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Баку. Полеты в столицу Азербайджана будут выполняться на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 с 21 марта 2022 года", - отмечается в сообщении.

В конце февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран (среди них нет Армении и Азербайджана) в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Более того, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж, рекомендация была дана на фоне "высокой степени риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом". Рекомендация не распространяется на авиакомпании РФ, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания; иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

После этой рекомендации некоторые авиакомпании, например "Аэрофлот", S7 и "Победа", полностью закрыли международное авиасообщение ("Аэрофлот" оставил только рейсы в Минск).