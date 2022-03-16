Новая Зеландия снимет часть ограничений на въезд

Власти Новой Зеландии на три месяца перенесли дату открытия своих международных границ для австралийцев, приурочив его к началу школьных каникул. Как сообщила в среду премьер-министр страны Джасинда Ардерн, с 13 апреля привитые граждане и постоянные жители Австралии смогут въезжать на территорию Новой Зеландии без каких-либо ограничений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 23:59 вторника, 12 апреля, австралийцы смогут приезжать в Новую Зеландию без обязательного карантина. С 23:59 воскресенья, 1 мая, в страну смогут въехать вакцинированные путешественники из стран, для которых действует безвизовый режим, а также туристы из Великобритании, США, Японии, Германии, Южной Кореи и Сингапура", - указала Ардерн в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Премьер отметила, что решение открыть границы раньше намеченного срока было принято специально для того, чтобы граждане соседней Австралии могли провести школьные каникулы (с 11 по 26 апреля) в Новой Зеландии. "На путешественников [из Австралии] прежде приходилось порядка 40% от общего числа туристов, посещавших Новую Зеландию, до пандемии ежегодно к нам приезжали не менее 1,5 млн австралийцев", - сообщила она.