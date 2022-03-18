Почему авиакомпании отказываются летать в Россию?

Почти каждый день появляются сообщения о том, что мировые авиакомпании отменяют свои рейсы в Россию, - одними из первых это сделали и азербайджанские AZAL и Buta Airways. И если европейские и западные авиакомпании аргументируют свое решение политическими мотивами, то для авиаперевозчиков таких стран, как Азербайджан, Казахстан, Турция и т.д. это стало вынужденной мерой на фоне отказа крупных страховых компаний выдавать полисы на рейсы в РФ. Day.Az со ссылкой на Avia Travel представляет подробности.

Зачем нужна страховка на рейс?

Дело в том, что страхование авиационных рисков производится в соответствии c законодательством государства, а также, согласно международным нормам - Монреальской Конвенции (Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок). Конвенция направлена на установление единообразия правил, касающихся международных авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов. Также, по словам экспертов в авиационной отрасли, одна из необходимых и запрашиваемых видов страхования - страхование гражданской ответственности авиаперевозчика перед третьими лицами. В дополнении, авиакомпании страхуют воздушные суда от различных рисков повреждения - каско страхование. Для воздушных судов, приобретенных в лизинг, со стороны лизингодателей в обязательном порядке запрашивается полис по каско страхованию.

Без этого выполнение какого-либо полеты невозможно - все государства-участники Монреальской Конвенции требуют, чтобы их авиаперевозчики имели надлежащее страхование своей ответственности в соответствии с данной Конвенцией. Также, нужно помнить и о существовании упомянутых выше нормативов со стороны государств к своим авиаперевозчикам.

Почему возникла проблема со страховкой?

Тут возникает еще один момент - учитывая крупные страховые суммы (лимиты), определенная часть страхуемых рисков со стороны страховщика передается на перестрахование на рынки страхования авиационных рисков Европы, США и центра мирового авиационного страхования Lloyds of London (Великобритания). Вот они-то и отказываются сегодня выполнять эти операции, ссылаясь на санкции, введенные Европой и Западом в отношении России.

Возможности того, чтобы эти риски взяли на себя местные страховые компании, сведены к нулю: мы уже отметили выше - это такие крупные суммы, что на них не хватит совокупного капитала ни одной нашей компании. Да и не только у нас в стране. Поэтому страховщики передают часть рисков на перестрахование в страховые компании Европы, США и Великобритании, обладающие высокой капитализацией и рейтингами.

Авиаэксперты не исключают, что в случае продления срока действий авиакомпании начнут искать альтернативные варианты обеспечения гарантии полета, возможно появятся компании из третьих стран, готовые взять на себя функции перестрахования. Как говорится, будет спрос, будут и предложения. Но пока ситуация настолько непредсказуема и хаотична, что говорить о конкретных решениях или сроках не возьмется ни один эксперт.