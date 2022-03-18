AZAL начнет полеты из Баку в Ташкент

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" в апреле начнет выполнять прямые рейсы в столицу Узбекистана из Международного аэропорта Гейдар Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Авиакомпания со 2 апреля будет летать по маршруту Баку-Ташкент-Баку раз в неделю - по субботам. А с 4 мая добавится еще одна частота, полеты в Ташкент будут выполняться и по средам.

Полное расписание доступно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте перевозчика, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Узбекистан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по следующей ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-uzbekistan.

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.

При вылете из Ташкента в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке:

https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.