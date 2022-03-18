Однажды в южном городе - весенний Лянкяран особенно красив

Чем ближе Новруз байрамы, тем больше людей стараются найти ответ на вопрос: где провести праздничные дни, чтобы было не просто весело, но и запомнилось детям чем-то особенным и незабываемым? Как мы уже писали, многие наши сограждане едут на праздники на свою "малую родину", так как в районах Азербайджана празднование Новруза проходит более весело и традиционно и при этом со своими местечковыми особенностями. Одним из таких мест является Лянкяран - на наш взгляд, один из самых красивых и богатых природой районов Азербайджана.

КАК ДОБРАТЬСЯ. Если в данный момент с Бакинского международного автовокзала ежедневно выезжают в Лянкяран два рейсовых автобуса в 10.15 и в 14.00, то перед праздником их число увеличится. Цена билета 6,5 манат, в пути 3 часа. Есть варианты на поезде, самолёте, но это и потеря времени, да и не тот случай. От станции метро 20 января такси по новой "платной", но пока бесплатной шикарной дороге довезут вас ещё быстрее, за два часа, но обойдётся от 60 до 80 манат за машину, если без попутчиков, то есть от 15 до 20 манат на человека.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ. Вот с этим как раз, могут быть проблемы, если не поторопиться. Хотя в Лянкяране довольно много отелей различной ценовой категории, но ввиду наплыва гостей на Новруз стоит бронировать заранее. Около двадцати отелей и гостевых домов, начиная от люксовых Springs Welness, Xan Lankaran Hotel до менее статусных - все они на праздники будут заполнены, так что имейте это в виду. Цены на праздники, конечно, поднимутся, как это обычно бывает. Но есть и объективная причина, во многих отелях будет не только праздничное меню, но и шоу-программы, посвященные Новруз байраму.

Примечание: Если вы приехали не на собственной машине, то осматривать достопримечательности вне города вам придётся, используя услуги такси. Несмотря на бесспорное гостеприимство лянкяранцев, договаривайтесь об оплате заранее, на всякий случай!

НОВРУЗОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ. В центре города, у здания Исполнительной власти, есть парк, местные называют его Доса (сокращенно от бывшего ДОСААФ). Именно здесь, до ковида, проходили народные гуляния, выступали артисты, стилизованные под новрузовских героев Kösa и Keçal, короче, центр празднования Новруза всегда был в этом парке. Здесь проходили небольшие ярмарки, готовились и продавались местные десерты и сладости. Гуляния и веселье продолжались до вечера, а затем начиналось хождение по гостям, принятие гостей, вбрасывание шапок под соседские двери, прыжки через костры и танцы. Пандемия сильно повлияла на массовость и разнообразие праздничных мероприятий, что привело к тому, что гостям города начали предлагать различные шоу-программы в отелях и гостиницах вкупе с обильно накрытыми столами.

На площади у железнодорожного вокзала зажигаются костры, молодёжь, загадав желание, прыгает через них, танцуют и поют. Есть в Лянкяране место, называемое Левенги даиреси, здесь находится один из любимых ресторанов местных и гостей города, "Хан", где тоже очень интересно будет встретить Новруз, с праздничной символикой и атрибутами. А еще очень рекомендуется ресторан "Дад хаус", "Бораны", а для любителей свежей рыбы - многочисленные рестораны и кафе на берегу моря.

ШДЕ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ. Нельзя посетить Лянкяран и не побывать в Ханбулане, в 20 км от города, искусственное озеро в окружении дубового леса и множеством чайных домов и кафе. Лучшим рестораном с самым вкусным левенги в цыплятах здесь является "Шалале".

А также вам стоит посетить роскошное трёхэтажное здание в центре города - Хан эви. Это, конечно, не королевский дворец, а дом Мирахмед хана, переоборудованный в музей со многими экспонатами и восковыми фигурами.

Многие туристы обязательно посещают Маяк, на берегу моря. Но море ушло далеко вперёд и Маяк стал просто 30-метровой башней с трехметровым фонарным сооружением. Рядом здание старой тюрьмы, соединённой с маяком подземным ходом.

В зависимости от того, на что у вас хватит времени, в Лянкяране есть развалины старой крепости, есть Ханега - средневековый комплекс религиозного назначения на берегу реки Пирсагат с мечетью и усыпальницей Мир Хусейна.

Уже не говоря о знаменитом Гирканском заповеднике, нетронутые леса с прекрасной флорой и богатой фауной.

ЧТО ПОЕСТЬ. Лянкяранская кухня - это не только левенги, ореховая начинка с луком и туршу, в рыбе или в цыплятах, хотя и называется символом местной кухни. Это и фисинджан, шарики из мясного фарша с орехами и луком, бораны-плов, плов с тыквой. Но дело в том, что эти блюда настолько популярны, что вы можете их встретить во многих районах Азербайджана. А есть именно эндемические блюда Лянкярана, которые больше нигде вам не приготовят. Это, конечно, мургутуш - кусочки куриного мяса с грецкими орехами, петрушкой и луком, приправленные абгорой и присыпанные гранатовыми зёрнами. А мусемма-плов, плов с приправой из куриного мяса, жареных баклажанов и лука, готовится только в Лянкярани.

ЧТО ПРИВЕЗТИ. А насчёт того, что привезти, то на базаре, кстати, не забудьте сходить, найдите настоящий, повторяю, настоящий местный чай. Не первый попавшийся, дешёвый, а дорогой и очень редко встречающийся в бакинских супермаркетах. Разницу вы почувствуете при первой же заварке и не пожалеете потраченных денег. А ещё купите местные лимоны, местный рис и бергамот.

Самое главное, привезите массу приятных впечатлений!

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