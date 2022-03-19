Таиланд отменит пандемию и все ковид-ограничения

Официальное расписание отмены коронавирусных ограничений представили в Таиланде. Главное, что саму пандемию Covid-19 власти королевства рассчитывают объявить эндемическим заболеванием к 1 июля. Хотя пока меры по тестированию, ношению масок и социальной дистанции продолжаются, но это уже ненадолго, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Премьер-министр Прают Чан-о-ча Covid-19 заявил, что Covid-19 по-прежнему является пандемией, и соответствующим ведомствам было приказано внимательно следить за подвариантом Omicron BA.2.2, который был недавно обнаружен в Таиланде. "Перед переходом к эндемичной фазе необходимо провести тщательное рассмотрение и оценку", - заявил премьер.

"Расписание" отмены же пандемии таково: с с апреля по май заявлена "стадия плато", на которой, как надеются тайские эксперты, число новых случаев заражения Covid-19 останется стабильным, без всплесков заболеваемости. За ней последует "Стадия снижения" со снижением уровня инфицирования и смертности, и далее этоти этап уже перейдёт в "Постпандемическую стадию", когда Covid-19 начнёт считается эндемичным, а не пандемийным.

"Надеюсь, с первого июля и далее, и если все пойдет хорошо, а цифры и ситуация пойдут, как планировалось, мы перейдем к тому, чтоб считать коронавирус эндемическим заболеванием", - заявили тайские эксперты.