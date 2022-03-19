Вылет рейса Buta Airways по маршруту Баку - Стамбул задерживается

Вылет рейса J2-9103 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку - Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен) задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения, передает в субботу Day.Az со ссылкой на авиакомпанию.

"В стамбульском аэропорту наблюдается сильный снегопад. Все пассажиры задержанного рейса обеспечиваются всем необходимым согласно правилам авиакомпании", - говорится в сообщении Buta Airways.